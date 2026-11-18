Двадцять дев'ять людей з алкогольною та наркотичною залежністю незаконно утримували та примушували до праці в одному з реабілітаційних центрів Чернівців, п'ятьом особам повідомили про підозру в торгівлі людьми, повідомив Офіс генерального прокурора у середу.

"За даними слідства, діяльність центру організував 52-річний чоловік разом із чотирма знайомими. Заклад функціонував орієнтовно з червня 2024 року до листопада 2026 року. Родичі пацієнтів щомісяця сплачували від 30 до 60 тисяч гривень за лікування залежності. Натомість людей ізолювали та примушували працювати для забезпечення потреб закладу", – йдеться в повідомленні відомства у середу.

Пацієнтів примушували прибирати приміщення й санітарні зони, готувати їжу та виконувати іншу роботу, а за відмову або порушення встановлених правил застосовували фізичну силу й психологічний тиск. Їхню свободу пересування обмежували за допомогою ґрат на вікнах, дверей без внутрішніх ручок та огорожі з колючого дроту, а годували простроченими продуктами. Під час обшуків правоохоронці виявили 29 людей, зокрема 24 чоловіків і п'ятьох жінок, а також вилучили ножі, бити, два травматичні пістолети та прострочені понад три роки тому лікарські засоби.

Організатора та чотирьох його спільників затримали. Усім п'ятьом повідомили про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.