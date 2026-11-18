Апеляційна палата (АП) Вищого антикорупційного суду (ВАКС) на засіданні в середу скасувала вирок ВАКС від 11 червня та ухвалила новий відносно адвоката Юрія Донця, якого раніше разом зі спільником було викрито на заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами в особливо великому розмірі, а також підбуренні до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди суддям Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК), повідомляється в телеграм-каналі Спеціалізованої актикорупційної прокуратури (САП).

"Суд визнав адвоката винуватим у підбуренні до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України, та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зазначимо, що за рішенням суду Ю. Донця взято під варту в залі суду. Вирок АП ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржений у касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців", – йдеться в повідомленні.

При цьому повідомляється, що матеріали стосовно іншого фігуранта справи, також адвоката, виділені в окреме провадження, слідство в якому зупинено у зв'язку з його мобілізацією. Його ім'я в САП не називають, але мова про Юрія Зонтова.

Як повідомлялося, адвокат, колишній співробітник Служби зовнішньої розвідки України (СЗР), брат колишнього голови ОАСК Павла Вовка Юрій Зонтов, підозрюваний у підбурюванні в отриманні неправомірної вигоди, вийшов із СІЗО після внесення застави як альтернативи арешту ще в грудні 2021 року, а в жовтні 2026 року ВАКС звільнив його від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у недостовірному декларуванні через закінчення строків давності. Водночас розгляд справи щодо можливого шахрайства та підбурення до надання хабаря триває. Він разом з Донцем підозрюється в заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами в особливо великому розмірі, а також підбурюванні до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди суддям ОАСК.

Адвоката було викрито у квітні 2021 року на підбурюванні представника юридичної особи надати $100 тис. неправомірній вигоді судді ОАСК. 9 квітня того ж року ВАКС відправив Зонтова під варту до 4 червня з альтернативою застави в 35 млн 185 тис. грн. Донцю було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою внесення застави розміром 2 млн 951 тис. грн. Після внесення застави його було звільнено із СІЗО.

За версією слідства, адвокати Зонтов та Донець на початку 2021 року працювали зі страховою компанією "АКС Кепітал". Тоді фірма, інтереси якої у суді представляв Донець, подала до Окружного адмінсуду позов проти Державної податкової служби. Адвокатів "здав" правоохоронцям ліквідатор "АКС Кепітал" Коваленко, якого підбурювали дати хабар судді Тетяні Балась. Слідство вважає, що Донець під час зустрічі з Коваленком запропонував йому за $100 тис. організувати рішення на користь страхової компанії.

Після цього адвокат залучив Зонтова через його родинні зв'язки з головою ОАСК. У січні 2021 року Коваленко написав заяву до НАБУ про підбурювання до дачі хабара. 25 березня Коваленко передав Донцю перший транш у розмірі $10 тис. 29 березня Коваленку сказали, що з суддею остаточно домовилися про рішення і до 5 квітня їй треба передати залишок хабара.

У НАБУ стверджують, що з $90 тис., які Коваленко 5 квітня передав Донцю, $10 тис. адвокат залишив собі.