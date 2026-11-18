Колишній перший заступник начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України генерал Сергій Дука, підозрюваний у справі "Карфаген", стверджує, що антикорупційні органи не проводили допит у його справі і не викликали на слідчі дії.

"Мене ще не допитували жодного разу. Мене у всьому звинуватили у ЗМІ, але жодного разу не допитали", – заявив Дука в середу на засіданні тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони.

Відповідаючи на уточнююче питання голови ТСК, народного депутата Олексія Гончаренка, чи є в нього виклик на допит, Дука сказав: "Ні".

За його словами, також антикорупційні органи досі не надали йому і його адвокату матеріали справи для ознайомлення.

"Я думав, що вони (антикорупційні органи) дійсно працюють. Я, генерал-майор СБУ, в один день став учасником злочинної організації, не вчинивши жодного злочину – я учасник злочинної організації, який не вчинив жодного злочину – в підозрі не інкриміновано жодного злочину", – наголосив він.

Крім того, відповідаючи на питання Гончаренка, Дука зазначив, що восени 2025 року його і його заступників запросив на той час голова СБУ Василь Малюк і сказав, що "поки треба призупинити рух матеріалів по співробітникам НАБУ", в тому числі і по директору НАБУ Семену Кривоносу.

"Це відбулось після того, як він (Малюк) повернувся із Офісу президента…. Я пов'язую ці події і саме з тим, що НАБУ і САП давно перестали бути антикорупційними органами, а стали важелями впливу на вище політичне керівництво держави", – зазначив Дука.

За його словами, пізніше він мав розмову з на той час генпрокурором Русланом Кравченком, і той просив про те саме.

Говорячи загалом про ситуацію, Дука заявив: "Ми всі розуміємо, що Буданову має бути підозра. Так вона має бути чи не має бути? Якщо має бути – хай буде, а якщо не має, то хай пан Кривонос і пан Клименко встануть і скажуть, що її (підозри) немає. Ми всі маємо загадкову історію із документування "Династії" і дуже багато кулуарщини довкола цього. Так причетні там близькі особи чи не причетні? Чому ніхто не дає відповіді? Робиться гучна картинка, підтримується медіа, знімається красивий "нетфлікс-фільм", а результати де? Всі говорять про Міндіча, а скільки коштів в рамках цієї справи повернуто в країну?"

Трансляція засідання ТСК ведеться на ютюб-сторінці народного депутата, голови ТСК Олексія Гончаренка.