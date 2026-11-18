Суд в середу, 18 листопада, розглянув запобіжний захід фігуранту справи "Карфаген" Андрію Осіпову, який в матеріалах справи згадується як "Кримінал".

"Йому призначили тримання під вартою без права застави до 16 січня," – повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що сторона обвинувачення називала серед ризиків можливість переховування, знищення чи спотворення доказів, а також широке коло зв'язків в правоохоронних органах.

В свою чергу адвокат Осіпова заявив, що той перебуває в одиночній камері та не є організатором "злочинної організації", адже генерали СБУ й досвідчені працівники поліції не могли бути у його підпорядкуванні.

Згідно з оприлюдненими матеріалами справи, тричі судимий "Кримінал" був засновником та керівником злочинної групи.

Як повідомлялося, НАБУ і САП у межах операції "Карфаген" викрили злочинну організацію, учасники якої, за даними слідства, систематично надавали неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів за прикриття шахрайських колцентрів та іншого незаконного бізнесу. До організації, за версією слідства, входили щонайменше 12 осіб.

У матеріалах негласних слідчих дій Осіпов фігурує під прізвиськом "Кримінал" як засновник і керівник злочинної групи.

Водночас він уже перебуває під вартою в іншому кримінальному провадженні. За даними прокурора, у цій справі його підозрюють у вимаганні $1 млн за недопущення екстрадиції громадянина РФ з України.