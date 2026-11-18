Сили оборони України в ніч на середу атакували з повітря Ільський та Афіпський нафтопереробні заводи в Краснодарському краї (РФ), які є ключовими постачальниками пального на півдні держави-агресора, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"В районі Ільського НПЗ зафіксовано вибухи та задимлення. Уражено резервуари. Ільський НПЗ – один із найбільших нафтопереробних заводів півдня рф, здатний переробляти близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Його продукція використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил агресора", – повідомляється в телеграм-каналі Генштабу в середу.

На Афіпському НПЗ уражено установку переробки нафти. Річні потужності цього заводу становлять 6,25 млн тонн нафти – понад 2% усієї нафтопереробки РФ.

В Генштабі зазначають, що разом ці два заводи здатні переробляти близько 13 млн тонн нафти на рік, тобто понад 4% російської нафтопереробки. "Розташовані на півдні, вони мають найкоротший шлях постачання пального до російських угруповань на фронті. Тому кожна пожежа на них – це менше дизелю й бензину для армії рф і менше нафторублів, за які російський агресор купує ракети та шахеди", – йдеться в повідомленні.