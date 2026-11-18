Президент України Володимир Зеленський привітав пропозицію президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн створити новий інструмент скоординованої підтримки, у межах якого ЄС зможе надати Україні до 45 млрд євро фінансової допомоги.

"Це доповнить уже наявні зобов'язання ЄС у межах Ukraine Support Loan і покриє значну частину бюджетних та оборонних потреб на наступний, 2027 рік. Ми дуже сподіваємося на якнайшвидше ухвалення цього рішення Європейським парламентом і Радою ЄС та розраховуємо на підтримку всіх держав – членів ЄС", – написав Зеленський в телеграм-каналі в середу.

Він також подякував фон дер Ляєн за її ініціативу залучати допомогу від інших наших партнерів через нові механізми, які сприятимуть наданню та координації додаткової підтримки.

"Велика Британія, Канада, Японія та Норвегія надзвичайно багато допомагають нам у захисті життя, і встановлення чітких правил, за якими вони зможуть надавати подальшу допомогу спільно з ЄС допоможе ще більше. Завтра на засіданні Коаліції охочих предметно все обговоримо, щоб якнайшвидше запустити цю роботу", – резюмував Зеленський.

Як повідомлялося, Європейська комісія започаткувала Інструмент скоординованої підтримки України – новий Інструмент підтримки України на суму до 45 млрд євро на 2027 рік. Україна має повернути ці кошти лише після отримання репарацій від Росії.

Очікується, що ця позика покриє дві третини фінансового дефіциту України на 2027 рік і складається з двох частин: 20 млрд євро на бюджетну підтримку та 25 млрд євро на військові потреби.