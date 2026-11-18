Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що новий Інструмент підтримки України на суму до 45 млрд євро від Європейської комісії покриє майже дві третини потреб на 2027 рік.

"Європейська комісія сьогодні представила законодавчі пропозиції щодо надання Україні до 45 млрд євро додаткової фінансової підтримки у 2027 році. Це вагомий прояв європейського лідерства та солідарності з Україною", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами новий пакет передбачає до 20 млрд євро бюджетної підтримки та до 25 млрд євро на зміцнення оборонних спроможностей України

Він зазначив, що це фінансування доповнить уже передбачену підтримку в межах Ukraine Support Loan обсягом 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

"Під час нещодавнього візиту до Брюсселя ми обговорювали з європейськими партнерами додаткові фінансові потреби України на 2027 рік в обсязі приблизно 70 млрд євро. Сьогоднішня ініціатива Єврокомісії спрямована на покриття майже двох третин цих потреб. Важливо, що запропонований механізм передбачає погашення основної суми кредиту лише після отримання Україною репарацій від Росії", – розповів прем'єр.

Водночас, Корецький наголосив, що Україна продовжує активну роботу з партнерами G7 та іншими міжнародними союзниками для залучення решти необхідного фінансування.

Як повідомлялося, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що всі 27 держав-членів Європейського союзу підтримають запропонований новий Інструмент скоординованої підтримки Україна на суму до 45 млрд євро у 2027 році.

Європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс деталізує, що Україна буде зобов'язана повернути основну частину позики в розмірі 45 млрд евро на 2027 рік.