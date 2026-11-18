Український Червоний Хрест (УЧХ) презентував досвід реагування на надзвичайні ситуації на міжнародній конференції IPRED 2026 в Ізраїлі.

“У Тель-Авіві проходить міжнародна конференція IPRED 2026 (International Preparedness & Response to Emergencies & Disasters), яка об’єднує представників служб реагування, гуманітарних організацій та експертів із різних країн світу для обміну досвідом у сфері готовності та реагування на надзвичайні ситуації”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Генеральний директор УЧХ Ілля Клецьковський під час виступу поділився практичним досвідом гуманітарного реагування організації в умовах повномасштабної війни.

Він розповів про роботу загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста, які допомагають постраждалим внаслідок російських атак та проводять евакуацію. Окрему увагу приділив забезпеченню безперервності медичних і соціальних послуг, розвитку логістичних спроможностей та підтримці громад в умовах тривалих криз. Клецьковський також наголосив на важливості розвитку місцевих спроможностей, підготовки волонтерів і налагодженої взаємодії з державними службами та органами місцевого самоврядування.

“Досвід України показує, що готовність до надзвичайних ситуацій - це не лише здатність оперативно реагувати на кризу, а й можливість забезпечувати безперервну підтримку людей навіть в умовах тривалих викликів”, - зазначили в УЧХ.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1DhWAMVafU/

ес

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