Колишній перший заступник начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України генерал Сергій Дука, підозрюваний у справі "Карфаген", заявляє про достовірність інформації щодо можливих протиправних дій директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семена Кривоноса, про що стверджував колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"По Кривоносу всі матеріали супроводжували ми. Я можу впевнено заявити, що все, що викладено колишнім генеральним прокурором, є чиста правда. Там зібрана вся доказова база", – сказав Дука в середу на засіданні тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони.

За його словами, йшлося про два різних провадження. "Перша справа – це про всиновлення малолітньої дитини…. Пан Семен Кривонос на той момент займався підкупом виборців, за це його притягли до кримінальної відповідальності. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, йому хтось підказав, що треба знайти малолітню дитину… Була жінка і дитина без батька. Внесли у відомості РАГС і на підставі цього він уникнув кримінальної відповідальності", – розказав Дука.

Він уточнив, що цей злочин виявив його підрозділ влітку 2025 року, вже після подій довкола законодавчих обмежень повноважень антикорупційних органів. За його словами, розслідуванням справи займалося Державне бюро розслідувань, а СБУ здійснювало оперативний супровід по справі.

Друга справа, в який фігурує Кривонос, як стверджує Дука, стосується земельних зловживань.

"Під час обшуків із кабінету першого заступника генпрокурора Марії Удовиченко так би мовити в рамках "Карфагену" були вилучені всі ці матеріали. Для чого, навіщо і з якою метою – незрозуміло", – додав Дука.

Він уточнив, що було вилучено матеріали справ, в яких фігурував Кривонос, а також документи щодо можливих протиправних дій близької особи керівника САП Олександра Клименка. За його словами, це все було в одній довідці, яку було вилучено.

Трансляція засідання ТСК ведеться на ютюб-сторінці народного депутата, голови ТСК Олексія Гончаренка.