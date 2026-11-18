Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді розвідки та військових щодо безпековій ситуації в Чорному морі та на маршрутах зернового експорту.

"Перше: були доповіді розвідки і військових щодо російських планів. Друге: визначили, які додаткові сили і засоби потрібні, щоб дати більше захисту суднам та портам. Є відповідні завдання для нашої дипломатичної команди та урядовців", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Також президент заслухав доповіді, присвячені транскордонній взаємодії із сусідами.

"Головне – дати більше безпеки нашим причорноморським містам і громадам та підтримати українських аграріїв. Ми говорили на зустрічі з фермерами та представниками українського аграрного бізнесу про кроки, які можуть допомогти. Готуємо відповідну систему дій. В тому числі для того, щоб допомогти аграрному сектору підготуватись до посівної кампанії наступного року та акумулювати необхідний ресурс", – наголосив Зеленський.