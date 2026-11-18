Президент України Володимир Зеленський прокоментував російську атаку ударними безпілотниками по центру Одеси, наголосивши, що ворог свідомо завдав повторних ударів по місцю влучання, коли туди вже прибули рятувальники та поліцейські.

"Жорсткий і свідомий удар просто по людях, по життю. І ще один доказ того, чого насправді хочуть росіяни і як насправді вони ставляться до дипломатичних зусиль. Без посилення світового тиску на Росію, без реальної підтримки України у Росії не буде справжнього мотиву для деескалації і переходу до миру. Той, хто хоче домовлятись про мир, не нарощує вбивства", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він подякував всім, хто зберігає підтримку для України на належному рівні.

"Готуємо й нові рішення для захисту України, нові пакети підтримки і нові спільні з партнерами кроки на підтримку дипломатії", – додав президент.

Як повідомлялося, вранці в середу, 18 листопада, росіяни тричі вдарили по історичному центру Одеси. Наразі відомо про чотирьох загиблих і 9 поранених.