Генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь в засіданні "Коаліції охочих", яке пройде в Берліні 19 листопада.

Відповідний анонс в середу розповсюдила штаб-квартира Організації Північноатлантичного договору.

"У четвер, 19 листопада 2026 року, генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Берлін (Німеччина) для участі в засіданні "Коаліції охочих", співорганізаторами якого виступають федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем", – йдеться в повідомленні.