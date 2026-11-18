Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передав військовим сім комплексів протидії технічним розвідкам (ПДТР) "Ай-Петрі" для захисту лінії фронту та об'єктів критичної інфраструктури, частина з яких буде відправлена на донецький напрямок, частина захищатиме Київ.

"Захист від ворожих ударів сьогодні потрібен по всій країні. Тому частина комплексів поїде на Донецький напрямок, а решта – у розпорядження ОК "Південь", "Північ" і "Захід". Вони захищатимуть українські міста, зокрема Київ. Переконаний, що саме сильні Збройні Сили України зможуть примусити Путіна до миру, бо російський диктатор розуміє лише мову сили", – сказав Порошенко під час церемонії передачі комплексів.

Комплекс "Ай-Петрі" – це апаратно-програмний комплекс, який об'єднує засоби розвідки, радіоелектронної боротьби та системи спостереження. Власна система керування самостійно збирає дані з різних джерел, формує картину поля бою і розподіляє завдання між доступними комплексами, що дозволяє керувати комплексом з віддаленого місця та допомагає операторам приймати максимально ефективні рішення. Комплекс складається зі станції РЕБ, сучасної радіолокаційної станції та антидронового пристрою.

Як повідомляється на спеціалізованому порталі "Межа. Оборонка", наразі ведеться робота над покращенням "Ай-Петрі". Розробники поставили мету збільшити дальність виявлення ворожих цілей до 150 км, також комплекси адаптують до російських MESH-систем, через які окупанти керують своїми дронами в українському тилу.

"Під кінець року на озброєнні українських військових буде понад пів тисячі комплексів "Ай-Петрі СВ", чого, за словами військових, не вистачає ні для потреб фронту, ні для тилу. Значну частину закупили за партнерські кошти іноземних країн, які замовляли комплекси для українських військових через Міністерство оборони України. Крім того, їх купували й українські благодійні фонди", – йдеться в статті.