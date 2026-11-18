Європейська комісія заснувала Офіс з питань санкцій з метою координації та контроля за виконанням запобіжних заходів, запроваджених Європейським союзом.

Як повідомляє власний кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне оголошення зробила європейський комісар з питань стартапів, досліджень та інновацій Єкатерина Захарієва.

"Ми вирішили створити офіс ЄС з питань санкцій і призначити Ларса Даніельссона (Lars Danielsson) спеціальним посланцем з питань імплементації санкцій ЄС", – анонсувала вона.

За словами єврокомісарки, Даніельссон обійме цю посаду 6 лютого. "У своїй роботі він спиратиметься на офіс із питань санкцій, покликаний посилити координацію санкцій ЄС у відносинах із державами-членами та третіми країнами, а також забезпечити узгоджене впровадження й дотримання наших санкцій", – пояснила Захарієва призначення нової служби Європейської комісії.