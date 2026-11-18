Пряма військова агресія Росії проти країн Балтії або Польщі наразі малоймовірна, оскільки основні зусилля Москви зосереджені на веденні війни в Україні, однак РФ може вдаватися до провокацій на військових і логістичних об'єктах, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Євгеній Єрін.

"Поки Москва зосереджена в Україні, то ймовірність якоїсь прямої військової агресії на країни Балтії або Польщі малоймовірна. Проте їхня активність здійснюється не тільки в інформаційній сфері, де вони готують якесь підгрунтя... - це і певні провокації на військових або логістичних об'єктах", – сказав він на презентації аналітичного звіту "Моделі інформаційного тиску рф: від України до Європи" у Kyiv Media Hub, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За словами Єріна, ситуацію слід оцінювати комплексно, враховуючи як інформаційні дії Росії, так і її активність на місцях.

Він зазначив, що в Московському та Ленінградському військових округах, Калінінградському районі та на території Білорусі спостерігається посилення логістичної складової. Зокрема, РФ розгортає склади озброєння, боєприпасів і пально-мастильних матеріалів, а також польові вузли зв'язку.

За його словами, також фіксується нарощування військової присутності в Білорусі, зокрема розміщення оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Єрін додав, що російські провокації можуть бути спрямовані на перевірку готовності країн регіону до реагування та визначення швидкості реакції сил НАТО. Паралельно Росія використовує інформаційні кампанії, щоб створювати враження неготовності партнерів до таких загроз.

Він також повідомив про регулярні консультації та взаємодію України з партнерами, зокрема щодо передачі українського досвіду для підвищення ефективності спільного реагування.