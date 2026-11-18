Жінки, які повернулися на роботу на умовах повного робочого часу після досягнення дитиною одного року, тепер можуть податись на допомогу "єЯсла" онлайн – через Портал "Дія", повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності в середу.

"Після успішного бета-тестування, на яке зареєструвалися близько 200 жінок, подати заяву через "Дію" тепер можуть усі, хто відповідає умовам програми. Важливо: якщо ви нещодавно працевлаштувалися або повернулися до роботи на повний робочий день, інформація про це може ще не відображатися в Реєстрі застрахованих осіб", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що роботодавці подають звітність за минулий місяць до 20 числа поточного місяця, і з 25 числа ці дані використовуються для автоматичної перевірки під час подання заяви.

"Наприклад, якщо ви подаєте заяву з 1 до 24 листопада включно, Єдина інформаційна система соціальної сфери перевірить відомості про вашу зайнятість за вересень, а з 25 листопада – за жовтень. Так само це працює щомісяця", – йдеться в повідомленні.

Програма "єЯсла" – це державна підтримка для родин із дітьми від одного до трьох років, яка допомагає батькам поєднувати роботу та догляд за дитиною. Кошти допомоги можна спрямувати на оплату послуг по догляду за дитиною.

Як повідомлялося, на початку жовтня у "Дії" розпочалося пілотне бета-тестування допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами та допомоги по догляду за дитиною до одного року, а згодом і бета-тестування програми "єЯсла".