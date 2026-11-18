Росія застосовує проти Норвегії, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви та Польщі моделі інформаційного тиску, які використовувала в Україні напередодні повномасштабного вторгнення, зокрема представляє оборонні заходи як агресію, захист мови як дискримінацію, а церковну незалежність як релігійні утиски, йдеться в аналітичному звіті Центру протидії дезінформації (ЦПД).

«Проти європейських сусідів РФ застосовує відпрацьовані в Україні моделі: видає оборону за агресію, захист мови — за дискримінацію, а церковну незалежність — за гоніння», — зазначається у презентації звіту.

У ЦПД наголошують, що російські сценарії адаптуються до місцевого контексту.

"Будь-які мовні закони, освітні реформи подаються як системне переслідування російськомовного населення. І - питання церковної незалежності та правового регулювання релігійних організацій, які намагаються представити як наступ на свободу віросповідання", - сказала в.о. керівника ЦПД РНБО Анаїт Хоперія на презентації аналітичного звіту "Моделі інформаційного тиску рф: від України до Європи" у Kyiv Media Hub, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, у Норвегії інформаційний тиск стосувався безпеки в Арктиці та військової активності НАТО, у Фінляндії — охорони східного кордону, візових обмежень і безпекової співпраці, в Естонії — мовно-освітніх реформ і церковного питання, у Латвії — мовної та освітньої реформ, у Литві — зміцнення оборони, мовних питань і статусу церковних громад, у Польщі — безпеки східного флангу НАТО та прикордонного контролю.

«Український досвід довів, що такі кампанії супроводжують підготовку до збройної агресії», - йдеться у презентації серед ключових висновків дослідження.

Водночас у ЦПД зазначають, що інформаційний тиск необхідно аналізувати разом із реальними військовими приготуваннями та дипломатичними кроками РФ. Серед маркерів загрози у звіті названо повторюваність звинувачень, їх тиражування російськими посадовцями та одночасну активізацію безпекового, мовного й релігійного напрямів.

В ході дослідження ЦПД порівняв, як російські джерела висвітлювали події в Україні напередодні повномасштабного вторгнення і як у 2026 році писали про Норвегію, Фінляндію, Естонію, Латвію, Литву й Польщу. Дослідження охоплює два періоди по 100 днів – 14.11.2021-21.02.2022 для України та 20.07.2026-27.10.2026 для шести європейських держав. У матеріалах про різні країни повторювалися три моделі інформаційного тиску: "Військово-політична ескалація та потенційна загроза збройного нападу", "Утиски та дискримінація російськомовного населення", "Релігійні утиски та тиск на православні релігійні організації". До масивів увійшли матеріали новинних порталів, аналітичних видань, сайтів державних органів та офіційних установ, враховано публікації в соціальних мережах і месенджерах.