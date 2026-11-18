Колишній перший заступник начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України генерал Сергій Дука, підозрюваний у справі "Карфаген", стверджує, що не володіє інформацією щодо свого нинішнього статусу в СБУ, оскільки не ознайомлений із жодним документом.

"Якщо чесно – я навіть не знаю. Мене не ознайомили із жодним документом, який мій статус. Зі ЗМІ я знаю, що я звільнений із посади", – сказав він, в середу на засіданні тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, відповідаючи на питання голови ТСК народного депутата Олексія Гончаренка, який є статус Дуки в СБУ на сьогоднішній день – він на посаді, відсторонений або звільнений та чи проводиться якесь службове розслідування.

Відповідаючи на запитання, чи дійсно співробітники СБУ збирали кошти йому на заставу, Дука зазначив: "Ніхто нікого не змушував збирати ці кошти".

"Я знаходився в СІЗО без засобів зв’язку… У нас є свій колектив...є братерство… підтримка. А як це відбувалося (збір коштів) – я не знаю", – додав він, пояснюючи, яким чином збиралися кошти на заставу та чи не було тиску на співробітників СБУ.

Також Дука висловив обурення оприлюдненням списку тих, хто збирав кошти на його заставу і допустив, що цей список може використати ворог під час війни.

Трансляція засідання ТСК ведеться на ютюб-сторінці народного депутата, голови ТСК Олексія Гончаренка.