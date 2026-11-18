Колишній перший заступник начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України генерал Сергій Дука, підозрюваний у справі "Карфаген", заявляє про відсутність конфлікту між Службою безпеки України та антикорупційними органами, водночас стверджує, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) стали важелем політичного впливу на вище керівництво України.

"Я всім хочу заявити, що немає ніякого конфлікту між СБУ та НАБУ. Є щоденна робота, яка виконується співробітниками Служби безпеки України. Не було ніякої вказівки в минулому році працювати по НАБУ. Служба безпеки України не мала ніякого відношення до прийняття нового закону (про обмеження повноважень антикорупційних органів – ІФ-У). СБУ, мій підрозділ в цьому участі не приймав. Тому я вважаю, що немає ніякого конфлікту", – заявив Дука в середу на засіданні тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони.

Він заявив: "Хочу наголосити, що на даний час антикорупційні органи стали важелем політичного впливу на вище керівництво держави".

Дука стверджує, що "срежисовані фільми нічим не закінчуються, а на міжнародній арені Україна виступає як найбільш корупційна в світі держава". За його словами, цим користуються російські ЗМІ.

"В мене питання до антикорупціонерів: чому постійно під час поїздки вищого керівництва держави на перемовини з'являються якісь фільми… це просто медійна піар-компанія, що вони задокументували?", – додав він.

Дука зауважив, що у нього багато питання до керівництва антикорупційних органів, яке відсутнє на засіданні ТСК в середу.

Трансляція засідання ТСК ведеться на ютюб-сторінці народного депутата, голови ТСК Олексія Гончаренка.

Як повідомлялося, антикорупційні органи в межах операції "Карфаген" викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. До складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

Серед підозрюваних у справі: вже звільнений з посади перший заступник начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України генерал Сергій Дука, "Акім" (ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтеративою застави в 65 млн грн, які станом на ранок 13 листопада вже внесено), Олександр Дем'янчук,"Консультант" – заступник начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Київській області (ВАКС узяв його під варту без альтернативи застави), перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимир Ценов,"Прайс" (його ВАКС взяв під варту із альтернативою застави в 15 млн грн), Віталій Рибалко, відомий як "Боксер" (ВАКС узяв під варту без права внесення застави).

В оприлюдненому антикорупційними органами відеоролику із матеріалами НСРД зазначається, що до складу злочинної групи входили: засновник і керівник групи – тричі засуджений "Кримінал", керівник наркокартелю "Хімпром", громадянин РФ "Мексиканець", підлеглі "Кримінала" – "Боксер" та "Паша". За прикриття діяльності кол-центрів, як наголошується у відео, відповідав один із керівників департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції "Прайс".

"Акім" – високопосадовець СБУ, генерал-майор, котрий забезпечував захист від уваги своїх колег", – йдеться у відеоролику НАБУ.

ВАКС обрав Дуці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави в 65 млн грн. 13 листопада за Дуку було внесено повну сума застави і в той же день він вийшов із СІЗО.