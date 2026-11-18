Підрозділи Сил оборони України уразили в районі окупованого селища Станиця Луганська Луганської області автомобільний міст, якою противник підвозив на фронт боєприпаси, пальне та техніку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в середу.

Тієї ж ночі в районі Хомутовки Курської області (РФ) було уражено ремонтну базу підрозділу противника, звідки пошкоджена російська техніка мала повертатися на фронт.

Також повідомляється про пошкодження трьох ворожих літаків за результатами підтвердження попередніх ударів безпосередньо по території РФ. "Під час ураження "123-го авіаремонтного заводу" в Старій Руссі Новгородської області 10 листопада пошкоджено три військово-транспортних літаки (один з них, Іл-76, отримав дуже значні пошкодження). Це ті засоби якими армія рф перекидає війська, техніку та боєприпаси. Літаки на певний час виведено з ладу", – розповіли в Генштабі.