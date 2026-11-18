В Києві в середу, 18 листопада, рух рух Південним і Північним мостами частково відновлено. Водночас на окремих мостах діють обмеження та тимчасові схеми руху, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Південний міст – із регульованим інтервалом дозволений рух автотранспорту масою до 10 тонн включно та громадського транспорту загальною масою до 18 тонн. Проїзд із правого на лівий берег залишається закритим. Північний міст – дозволений рух громадського та спеціального транспорту крайньою правою смугою на обох проїздах мосту в обох напрямках. Рух легкових автомобілів і транзитного вантажного транспорту заборонений", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, на Подільському мостовому переході рух із лівого на правий берег тимчасово обмежують орієнтовно на 15 хв після початку повітряної тривоги.

Дарницький міст і міст Метро відкриті для руху без обмежень.

На мосту Патона відкрито реверсивний рух: із 6:00 до 16:00 – у напрямку з лівого берега на правий, із 16:00 до 24:00 – з правого берега на лівий.

"Просимо водіїв враховувати актуальну інформацію під час планування маршрутів містом", – закликали в КМДА.