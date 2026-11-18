Оскільки США та Китай мають визначальний вплив на Росію, Київ розраховує під час тристоронньої зустрічі на відповідну тональність і тиск на Москву з метою завершення війни, а також застерігає від надання Кремлю хибних уявлень про повернення до періоду розподілу сфер впливу, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Про це він сказав у відповідь на питання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна" щодо очікувань від тристоронньої зустрічі лідерів США, Китаю та очільника Кремля – Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який проходить від 18-19 листопада в місті Шеньчжень (Китай).

"Трьохстороння зустріч Китай-США-РФ: І США, і Китай мають визначальний вплив на Росію, особливо в контексті завершення агресії, завершення війни. Ми сподіваємося і розраховуємо, що саме така тональність буде взята в цій розмові: тиск на Росію, щоб завершити війну", – сказав Сибіга на пресконференції із португальським колегою Паулу Ранжелом у Києві.

За словами Сибіги, партнери обізнані і українська позиція була "неодноразово доведена до них про бачення закінчення війни, безпекових гарантій, і післявоєнного безпекового порядку".

Однак міністр підкреслив, що без України жодні рішення ухвалити неможливо.

"І взагалі, які б теми не обговорювалися на цій зустрічі, всі сторони мають розуміти, що без України жодні рішення ухвалити просто неможливо", – сказав він.

Крім того, як зазначив Сибіга, важливо " з цієї зустрічі не надавати Путіну двома глобальними лідерами хибного уявлення про повернення до періоду розподілу сфер впливу".

"Тональність має бути інша. Тиск. Тиск на Путіна, а вони мають цей тиск, аби ця війна закінчилася, тому що це в інтересах саме глобальних, і в інтересах цих країн – відновлення стабільності, відновлення справедливого і тривалого миру на європейському континенті", – резюмував він.