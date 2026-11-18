Європейський комісар з питань оборони Андріс Кубілюс говорить, що Єврокомісія вже розпочала роботу над першими планами закупівель на оборонні потреби України в рамках кредиту на підтримку на 2027 рік: з 31.7 млрд євро 14.4 млрд євро буде виділено на безпілотники та боєприпаси.

Як передає власний кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" в Брюсселі, про це він повідомив у середу. (Так званий кредит підтримки Європейського союзу Україні на суму 90 млрд євро на 2026-2927 роки передбачає 60 млрд євро на оборону – ІФ-У).

"Кредит на підтримку оборони України у розмірі 60 млрд євро (на оборонні потреби) на 2026-2027 роки докорінно змінює ситуацію. Цей механізм довів свою ефективність, забезпечивши швидкі та прогнозовані поставки в значних обсягах. До кінця поточного року буде виділено всі заплановані 28,3 млрд євро. Наразі ми готуємося до 2027 року, щоб спрямувати решту коштів із цього кредиту, 31,7 мільярда євро на потреби оборони України", – розказав Кубілюс.

За словами єврокомісара, вже розпочата робота над першими планами закупівель у межах цього кредиту на 2027 рік: 14,4 млрд євро буде виділено на безпілотники та боєприпаси. "Щоб розпочати фінансування вже із січня 2027 року й уникнути будь-яких пауз, слід врахувати, що в структурі потреб України в озброєнні частка безпілотників постійно зростає. Якщо на початку 2026 року вона становила 31%, то, за прогнозами, у 2027 році сягне 62%. За оцінками України, цього року росіяни використають близько 10 млн безпілотників, а наступного – близько 20 млн", – деталізував він.

Кубіліс також зазначив необхідність нарощувати виробництво необхідного Україні озброєння, зокрема й на території ЄС, щоб "поставки відбулися саме у 2027 році, а не у 2028-му чи 2029-му". "Сьогодні Європейська комісія представила пропозиції щодо посилення пакета підтримки України через додатковий Інструмент обсягом 45 млрд євро. З цієї суми 25 млрд євро буде спрямовано на оборону у 2027 році. Це надзвичайно важливе рішення, як із матеріальної, так і з політичної точок зору. Воно надсилає потужний сигнал, зокрема й пану Путіну, про те, що ЄС продовжує підтримувати Україну", – наголосив єврокомісар.