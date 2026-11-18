Внаслідок трьох ударів по Одесі вранці в середу, 18 листопада, постраждали 13 людей, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Втретє за цей ранок росія завдала удару по історичному центру міста, попередньо постраждало ще 2 людей, 1 людина загинула. Загальна кількість постраждалих внаслідок ворожих ударів цим ранком зросла до 13 людей, з них 4 загинули", – написав Кіпер в телеграм-каналі.

Він додав, що інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

За даними Одеської міськради, влучання були зафіксовані в тому числі в межах охоронної зони ЮНЕСКО. Так, відомо про влучання на Європейській вулиці, що спричинило загоряння автомобіля та вибило понад сотню вікон у щонайменше семи житлових будинках, адміністративних та офісних приміщеннях, магазинах і кав'ярнях.

На іншій локації неподалік росіяни влучили у двоповерхову адміністративну будівлю з мансардним поверхом, де спалахнула масштабна пожежа даху та мансарди. На цій же локації зазнали пошкоджень гімназія, офісна будівля та навколишні житлові будинки. Крім того, уламками пошкоджено трамвай.

Як зазначив перший заступник Одеського міського голови Олександр Філатов, на місцях ударів уже розгорнуто оперативні штаби. Наразі на місцях влучань працюють екстрені та комунальні служби.