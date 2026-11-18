Офіс генерального прокурора у співпраці з Федеральним бюро розслідувань США викрив міжнародну злочинну організацію, учасники якої здійснювали масштабні кібератаки на іноземні компанії та вимагали мільйонні викупи.

"До організації входили щонайменше 27 осіб із різних країн, зокрема України, Казахстану та Росії. Пов'язана з нею міжнародна мережа налічувала понад 60 учасників у восьми юрисдикціях. Серед них – колишні учасники відомого хакерського угруповання Conti. Чотирьом ключовим учасникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255 та ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України. Усіх взято під варту. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі", – повідомляється на сайті відомства у середу.

Наразі встановлено щонайменше 28 компаній, які сплатили кіберзлочинцям понад $40,5 млн, але остаточна сума збитків встановлюється.

Об'єктами атак ставали підприємства нафтогазової, фармацевтичної, промислової та логістичної галузей, фінансові установи й об'єкти критичної інфраструктури. Зловмисники видавали себе за ІТ-працівників, отримували облікові дані та переконували співробітників встановлювати програми віддаленого доступу, після чого викрадали конфіденційні дані, шифрували файли та блокували роботу підприємств. За відновлення доступу вимагали викуп у криптовалюті, погрожуючи оприлюднити викрадену інформацію.

У межах міжнародної операції за участю представників правоохоронних органів США проведено 66 одночасних обшуків у Києві та 11 областях України, під час яких було вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, майже $370 тис та EUR20 тис готівкою.