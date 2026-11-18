Кількість загиблих внаслідок удару російських окупантів по Одесі в середу зросла до трьох, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"На жаль, стало відомо про ще одну жертву ворожої атаки по середмістю Одеси. Загальна кількість загиблих зросла до трьох. Серед них – дві жінки та чоловік. На місці працюють усі відповідні служби. Інформація уточнюється, – написав Кіпер в Телеграм.

Як повідомлялося, російські окупанти атакували Одесу в середу вранці, пошкоджений житловий будинок і скління кількох інших, а також кафе та магазинів, пошкоджено кілька автівок. Раніше було відомо про двох загиблих жінок та сімох постраждалих.