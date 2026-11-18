Заняття для першої хвилі набору на "нульовий курс" в рамках "зимового вступу" орієнтовно розпочнуться наприкінці листопада або на початку грудня 2026 року, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"Вступники, яким потрібна додаткова підготовка до національного мультипредметного тесту (НМТ), зможуть пройти нульовий курс в українських закладах вищої освіти. Така можливість передбачена в межах експериментального проєкту "Відкритий шлях до вищої освіти", який триває у 2026-2027 навчальному році. "Нульовий курс" допомагає надолужити освітні втрати та підготуватися до вступу до українського закладу вищої освіти", – йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві нагадали, що така можливість передбачена, зокрема, для військових, ветеранів, вступників із тимчасово окупованих територій і територій активних бойових дій.

Зазначається, що заняття для першої хвилі набору орієнтовно розпочнуться наприкінці листопада або на початку грудня 2026 року, а участь у "зимовому вступі" як і минулоріч продовжують брати 94 заклади вищої освіти.

"Курс триває від трьох до шести місяців. Слухачі готуються до вступних іспитів – НМТ з української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір. На кожен із чотирьох предметів передбачено щонайменше 90 годин занять. Форма підготовки може бути денною або дистанційною. Заклади можуть зараховувати слухачів один або два рази на рік, але не пізніше 1 грудня та/або 1 березня", – йдеться в повідомленні.

В Міносвіти додали, що строки, процедуру подання, документи для підтвердження, доступні форми й контакти заклади публікують на своїх офіційних сайтах.

Подати заяву можуть громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобувати в поточному навчальному році та належать до однієї з категорій, серед них: жителі тимчасово окупованих територій, територій активних або можливих бойових дій, які не змогли взяти участь у вступній кампанії 2026 року; люди, яких було позбавлено особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення; люди, звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року; військовослужбовці, які мають можливість і бажання навчатися та письмову згоду командування; українці, які повернулися з-за кордону; українці, які перебувають за кордоном; ті, хто зареєструвався на НМТ і не з'явився на тестування, якщо вони не належать до жодної з перших п'яти категорій у цьому переліку; ті, хто неуспішно склав НМТ і планує ще раз взяти участь у новій вступній кампанії; учні й студенти останнього року навчання в закладах загальної середньої, професійної та фахової передвищої освіти.

"Слухачі денної (очної) форми підготовки з перших чотирьох категорій у переліку вище можуть претендувати на державний грант, який повністю або частково покриє вартість навчання на нульовому курсі, а саме: жителі ТОТ і ТАБД; люди, звільнені з полону; ветерани та чинні військовослужбовці, які отримали письмову згоду командування", – зазначили в міністерстві.

Зазначається, що грант можна отримати один раз, а його розмір – до 3 тис. грн за місяць навчання.

Також заклади, які беруть участь в експериментальному проєкті, забезпечують місця в гуртожитках слухачам денної форми, які не мають постійного місця проживання там, де розташований заклад. Для слухачів перших чотирьох категорій із переліку вище також передбачено компенсацію витрат на гуртожиток до 800 грн на місяць.

Якщо слухачі не отримують інших виплат із державного бюджету, їм також передбачена щомісячна (споживча) допомога на базові потреби в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня відповідного року.

Міносвіти нагадало, що слухачі, які виконали навчальний план і успішно склали випускні іспити з усіх предметів курсу, отримають 15 додаткових балів до конкурсного бала за умови, що в рік отримання свідоцтва випускник вступає до того самого закладу, де пройшов підготовку, на спеціальність з особливою підтримкою держави.

Як повідомлялося, 10 грудня 2025 року Кабінет міністрів запровадив експериментальний проєкт "зимового вступу" до вишів на "нульовий курс".

У 2025/2026 навчальному році участь у "зимовому вступі" брати 94 заклади вищої освіти, а на "нульовий курс" було подано понад 2 тис. заяв.