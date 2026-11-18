Будівля податкової служби у Дніпрі зазнала пошкоджень унаслідок чергового ворожого обстрілу, повідомила пресслужба Державної податкової служби (ДПС) у середу.

Згідно з повідомленням, у споруді вибито 25 вікон, пошкоджено коридори та робочі кабінети. Як зазначається, цей об'єкт потерпає від російських ударів не вперше.

"Головне – ніхто з людей, на щастя, не постраждав… Попри складні обставини, податкова служба продовжує працювати, забезпечувати виконання завдань та надавати необхідні послуги платникам податків", – йдеться в публікації ДПС.

Як повідомлялося, 12 листопада внаслідок обстрілу пошкоджень зазнала будівля Центру обслуговування платників податків в одному з населених пунктів Вінницької області. У у ніч на 27 жовтня РФ завдала удару по будівлі податкова інспекція в Ізюмі (Харківська обл.). 10 жовтня внаслідок атаки РФ було пошкоджено будівлю Головного управління ДПС та приміщення одного із підрозділів податкової у Миколаївській області. 7 жовтня ворог пошкодив будівлю Кременчуцької ДПІ (Полтавська обл.). 6 жовтня від ударів РФ було пошкоджено Криворізьке управління податкового адміністрування підприємств Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.