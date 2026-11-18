Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Чернівецькій області завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Вижницького району за фактом незаконного придбання та транспортування з метою збуту 10 тис. пачок контрафактних цигарок, повідомила пресслужба відомства у середу.

За даними слідства, фігурант придбав на одному з ринків Чернівців партію підроблених тютюнових виробів відомого міжнародного бренду й планував доставити її до свого прикордонного села для продажу місцевим жителям. Автомобіль чоловіка зупинили для перевірки. Під час огляду в ньому виявили нелегальну продукцію. Проведені експертизи підтвердили: вилучені цигарки є контрафактними.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне придбання з метою збуту, зберігання або транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів). Санкція статті передбачає штраф від 85 тис. до 170 тис. грн із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленої продукції.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснювали співробітники 31 прикордонного загону Державної прикордонної служби України (ДПСУ), процесуальне керівництво – Чернівецька облпрокуратура.

Як повідомлялося, 17 листопада БЕБ повідомило про викриття в Житомирській області підпільного виробництва цигарок під виглядом продукції відомих міжнародних брендів із щомісячним тіньовим доходом понад 1 млрд грн.

За словами директора БЕБ Олександра Цивінського, потужності фабрики давали можливість виготовляти до 300 тис. пачок цигарок щодня або до 9 млн пачок на місяць. Вилучено дві виробничі лінії, 123 тис. пачок цигарок, 39 ящиків тютюну та майно загальною вартістю понад 120 млн грн.