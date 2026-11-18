РФ з вересня цього року завдала понад 1 тис. ударів по енергетиці, переважно по високовольтних підстанціях, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його повідомленням у телеграм в середу, внаслідок ударів на ранок 18 листопала зафіксовано нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.

"Надзвичайно складною залишається ситуація на Дніпропетровщині та Харківщині. Енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання, однак повторні атаки суттєво ускладнюють ремонтні роботи. Ворог цілеспрямовано атакує енергооб'єкти, зокрема ті, на яких ремонт уже майже завершено", – пояснило Міненерго.

Як повідомляло, зокрема, "Запоріжжяобленерго", на вечір вівторка йому разом з НЕК "Укренерго" вдалося вкотре відновити електропостачання 390,7 тис. споживачів

За даними Міненерго, у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості – графіки обмеження потужності, а в Сумській, Харківській та Полтавській областях вимушено застосовуються аварійні відключення.

Міністерство також повідомило, що у вівторок на Київщині внаслідок ворожого удару поранення отримав енергетик.