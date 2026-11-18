Одна людина загинула внаслідок російського удару по Одесі в середу, є постраждалі, також пошкоджено житловий будинок, повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"На жаль, внаслідок ворожої атаки на Одесу загинула людина. Щирі співчуття рідним і близьким. Також є постраждалі. Усім надається необхідна медична допомога. Інформація уточнюється", – написав Лисак в Телеграм.

Очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер уточнив, що постраждалих семеро. "На жаль, внаслідок атаки одна людина загинула, ще семеро постраждали. Медики надають усю необхідну допомогу", – написав він в Телеграм.

За словами голови обладміністрації, внаслідок удару пошкоджено скління житлових будинків, кафе та магазинів, загорівся легковий автомобіль, пошкоджено ще кілька автівок.