Через погіршення безпекової ситуації було прийняте рішення про обов'язкову евакуацію родин із дітьми з Балабиного, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Йдеться про 85 дітей із 80 родин. Загалом евакуація стосується 184 людей", – написав Семікін в телеграм-каналі.

Він зазначив, що важливо не просто допомогти людям виїхати, а подбати про те, де вони житимуть після евакуації та яку підтримку отримають.

"Це питання зараз вирішуємо разом із громадами та партнерами. Розраховуємо протягом тижня виконати всі основні заходи", – резюмував він.

Селище Балабине розташоване за 5 км від обласного центру та 7 км від залізничної станції Запоріжжя I, на лівому березі річки Дніпро, у верхів'ях Каховського водосховища.