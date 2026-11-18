Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що Україні потрібні інженери, енергетики, програмісти, будівельники, фахівці з автоматизації та робототехніки, авіації та кібербезпеки.

"Україні потрібні інженери, енергетики, програмісти, будівельники, фахівці з автоматизації та робототехніки, авіації, кібербезпеки – ті, хто підсилять обороноздатність зараз, відновлюватимуть країну в майбутньому і створюватимуть власні технології", – написав Корецький в телеграм-каналі по результатам зустрічі зі студентами технічних університетів.

Прем'єр зазначив, що усі професії важливі, але саме спеціалізованих технічних фахівців та інженерів сьогодні країні бракує найбільше.

"Інтерес до технічних спеціальностей зростає, проте цього поки недостатньо. Тому шукаємо рішення, щоб ці професії обирало більше молоді. Цього року збільшили гранти для інженерних спеціальностей і вперше запровадили їх для магістратури. Разом зі Світовим банком створюємо в університетах сучасні лабораторії. Запустили проєктну аспірантуру для молодих науковців", – написав Корецький.

У свою чергу міністр освіти і науки України Андрій Бутенко, який також був присутній на зустрічі зі студентами техуніверситетів, заявив, що Україна має формувати технологічну незалежність, так як це запорука стійкості.

"Найперше тут важлива підтримка наукового потенціалу. Студенти та аспіранти вже активно долучаються до розробок. Проте підтримка має бути ширшою. Разом зі Світовим банком ми запустили проєкт CampeX. У дванадцяти провідних університетах розбудують наукові центри, щоб дослідники й студенти могли створювати майбутнє України в сучасних лабораторіях, не виїжджаючи з рідної країни. Університети вже працюють над проєктною документацією", – написав він у соцмережах.

На зустрічі були присутні студенти Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Національного університету "Київський авіаційний інститут", Київського національного університету будівництва і архітектури та Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.

Президент України Володимир Зеленський у Міжнародний день студента в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка зустрівся із з понад 100 студентами із 17 областей та Києва, зокрема і з прифронтових регіонів України – Дніпровщини, Донеччини, Сумщини та Харківщини.

"Ця зустріч саме з молоддю, яка залишається в Україні, бачить своє майбутнє тут і щиро шукає, як допомагати державі вистояти. Тому і питання, які сьогодні обговорювали, були справді глибокими та важливими: які сектори економіки зараз пріоритетні, синхронізація нашого законодавства з ЄС і участь молодих фахівців у цьому, захист наших міст від російських ударів і зміцнення їхньої стійкості", – написав президент за результатами.