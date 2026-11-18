Упродовж ночі й ранку Росія атакувала дронами енергетику, цивільні підприємства та житлові будинки у п'яти областях, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Упродовж ночі й ранку Росія атакувала ударними дронами п'ять областей України. Били в основному по енергетиці, цивільних підприємствах та житлових будинках. Вранці росіяни вдарили дроном по ринку в Златополі на Харківщині. Щонайменше 11 людей постраждали, серед них дитина", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, на Харківщині атаковано високовольтну підстанцію, на Хмельниччині пошкоджено лінію електропередач, а також є руйнування енергетичної інфраструктури в Житомирі.

Крім того, на Вінниччині від російської атаки пошкоджене агропідприємство, на Харківщині – ферма.