Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом забезпечити належний рівень оплати праці медичних працівників усіх сфер, переглянути гарантований мінімум заробітної плати та усунути відомчі дискримінації набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів, повідомляється на платформі на сайті уряду.

"Від імені медичної спільноти та громадян України звертаємося з вимогою забезпечити належний рівень оплати праці медичних працівників системи охорони здоров'я (МОЗ), а також медиків закладів бюджетної сфери – освіти, молоді та спорту, соціального захисту населення тощо. Їхні посадові оклади й досі визначаються постановою КМУ №1298 від 30 серпня 2002 року, що не відповідає сучасним економічним умовам", – йдеться в тексті петиції.

У зв'язку з цим авторка петиції вимагає: встановити гарантований мінімум оплати праці для всіх медиків та запровадити з 1 січня 2027 року такі базові оклади (без урахування надбавок за бойові дії, нічні чергування та сумісництво): лікар – не менше 40 тис. грн, фельдшер та медична сестра – не менше 27 тис. грн, молодший медичний персонал – не менше 14 тис. грн.

Пропонується також поширити державні гарантії на медичний персонал бюджетних і комунальних закладів освіти, фізичної культури та спорту, соціального захисту населення.

Крім того, авторка вимагає запровадити щорічну індексацію мінімальних окладів з 1 січня 2027 року на рівень не нижче інфляції.

"Заборонити маніпуляції зі ставками: керівники закладів не повинні виконувати гарантований мінімум за рахунок скорочення ставок чи переведення на неповну зайнятість. Такі дії мають бути підставою для звільнення керівника", – йшлося в петиції.

Як повідомлялося, у січні 2026 року петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом підвищити заробітні плати для медичних сестер до 25 тис. грн та для лікарів до 30 тис. грн набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Тодішня прем'єрка Юлія Свириденко у відповідь на петицію заявила, що збільшення ставки та тарифу з надання екстреної медичної допомоги створюються передумови досягнення рівня базової заробітної плати для лікарів екстреної та первинної медичноїдопомоги до 35 тис. грн.

У серпні 2026 року ще одна петиція до Кабміну із закликом суттєво підвищити рівень заробітної плати медичним працівникам України та забезпечити гідні умови праці набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Зокрема, пропонувалося ініціювати перегляд базових окладів – встановити мінімальний рівень заробітної плати для середнього медичного персоналу на рівні не менше 25 тис. грн, для лікарів – не менше 40 тис. грн після вирахування податків.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький у відповідь на петицію заявив, що МОЗ та НСЗУ опрацьовують параметри фінансування підвищення зарплати медпрацівників. Також, за його словами, у бюджетному запиті МОЗ на 2027 рік підвищення заробітної плати медпрацівників визначено одним із ключових пріоритетів Програми медичних гарантій.

У жовтні 2025 року урядовим рішенням унормовано, що для збільшення фонду заробітної плати щомісяця за кожного працюючого лікаря медзаклад на території активних бойових дій отримуватиме додатково 12 тис. грн, а за медичних сестер, інших середніх та молодших медичних працівників – додатково 9 тис. грн. Згідно з розрахунками заробітна платня у зонах активних бойових дій становитиме для лікарів – 40 тис. грн, для медичнихсестер та інших середніх медичних працівників – 27 тис. грн, для молодших медичнихпрацівників – 18 тис. грн. При цьому в зонах можливих бойових дій модельований рівень оплати становитиме для лікарів – 28 тис. грн, для медичних сестер та інших середніх медичних працівників -18 тис. грн.