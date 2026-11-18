Кількість постраждалих внаслідок удару по ринку в Златополі зросла до 12, 11 з них шпиталізовано, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Поранень зазнали 11 людей, зокрема 11-річний хлопчик. Усіх госпіталізували й надають необхідну медичну допомогу. Одна жінка перебуває у важкому стані, решта – в стані середньої тяжкості. Ще одна людина зазнала гострої реакції на стрес", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше він повідомляв, що внаслідок удару по ринку в Златополі постраждали 11 людей, у тому числі 11-річний хлопчик.