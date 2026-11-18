Російські війська за минулу добу обстрілювали понад 40 населених пунктів Херсонщини, зокрема Херсон, жертв і постраждалих серед цивільних немає, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та приватний будинок", – написав він у телеграмі.

Пошкоджено автомобільний бокс і приватний автомобіль. За минулу добу зі звільнених громад регіону евакуювали двох людей.

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 10 населених пунктах області, загинула жінка, ще вісім людей постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Чугуїв отримали гостру реакцію на стрес жінки 50, 71 і 74 років; у м. Ізюм поранено 53-річного чоловіка; у с. Лукашівка Близнюківської громади зазнала поранень 59-річна жінка; у м. Слобожанське поранено 62-річну жінку; у м. Лозова зазнав поранень 43-річний чоловік; у с. Плоске Великобурлуцької громади загинула 81-річна жінка, зазнала поранень 60-річна жінка', – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

ЗС РФ завдали удару по ринку в Златополі, щонайменше 11 людей постраждали, спалахнула пожежа, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На цю хвилину відомо про 11 постраждалих, серед них – 11-річний хлопчик. Медики надають необхідну допомогу. На місці горять торгівельні павільйони", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Внаслідок атак російських дронів на Дніпропетровщину поранено шістьох людей, серед них дитину, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"У тяжкому стані госпіталізована 37-річна жінка. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили чоловіків 28 та 52 років, 49-річну жінку і 15-річного хлопця", – написав він у телеграм.

У Дніпрі пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, гуртожиток, парк відпочинку та інфраструктуру. Ще одній 58-річній жінці медики надали допомогу на місці. На Нікопольщині росіяни атакували Покровську громаду.

Росіяни вночі атакували об'єкт промислової інфраструктури в Житомирській громаді, виникла пожежа, повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Цієї ночі росіяни атакували об'єкт промислової інфраструктури у Житомирській громаді. На місці влучання виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували", – написав він у телеграм. Інформації про загиблих і травмованих не надходило.

На Дніпропетровщині внаслідок російських атак постраждали 20 людей, серед них двоє дітей, повідомляє МВС України.

"У Дніпрі постраждали 14 людей, зокрема 7-річний хлопчик, у Павлограді – двоє чоловіків та жінка. В обох містах пошкоджені підприємства й приватні будинки", – йдеться в повідомленні міністерства в телеграмі.

За даними МВС, у Нікополі та чотирьох громадах району постраждали троє людей, серед них 13-річний хлопчик. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, ферму й лікарню.

Рятувальники ліквідовують пожежі, що виникли внаслідок влучань.

Як повідомлялося, внаслідок вечірніх російських атак на Дніпро поранено трьох людей, серед них 15-річного хлопця, пошкоджено почесне консульство Австрії, повідомили міський голова Борис Філатов і міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Почесне консульство Австрії в Дніпрі зазнало пошкоджень унаслідок терористичної атаки Росії. На щастя, ніхто не постраждав", – написав Сибіга в соцмережі Х.

У Слов'янську за минулу добу, 18 листопада, загинули двоє людей, повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Від удару російського fpv-дрону у місті загинули двоє людей. Подружжя їхало на мопеді подивитися, що стало з їхнім будинком після обстрілу", – написав Лях в телеграм-каналі.