Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 10 населених пунктах області, загинула жінка, ще вісім людей постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Чугуїв отримали гостру реакцію на стрес жінки 50, 71 і 74 років; у м. Ізюм поранено 53-річного чоловіка; у с. Лукашівка Близнюківської громади зазнала поранень 59-річна жінка; у м. Слобожанське поранено 62-річну жінку; у м. Лозова зазнав поранень 43-річний чоловік; у с. Плоске Великобурлуцької громади загинула 81-річна жінка, зазнала поранень 60-річна жінка', – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.