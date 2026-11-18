За підсумками 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") 15 країн оголосили нові пакети військової допомоги, повідомляє Міністерство оборони України.

"Головний пріоритет – захист неба. Партнери виділяють кошти на системи протиповітряної оборони, ракети, радари та дрони-перехоплювачі", – йдеться в повідомленні відомства в телеграмі.

Серед інших напрямів у Міноборони назвали постачання винищувачів і боєприпасів, закупівлю українських ударних дронів, спільне оборонне виробництво та нові внески в ініціативу PURL.

Як повідомлялося, Канада оголосила на "Рамштайні" новий пакет допомоги, зокрема ракети для ППО через чеську ініціативу та 1,6 млн набоїв для протидії "шахедам".