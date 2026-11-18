Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть боєприпаси, спеціальні датчики для ППО, військове спорядження та сухпайки, повідомляє міністерство оборони країни.

"Канада додатково виділить 45 млн канадських дол. (близько $35 млн США – ІФ-У) на чеську ініціативу щодо боєприпасів, таким чином довівши свій загальний внесок до 500 млн канадських дол", – йдеться в релізі.

Крім того, Канада виділить ще близько $62 млн США на закупівлю для України спеціалізованих датчиків для систем ППО та $23 млн – на зимове спорядження.

Також ЗСУ отримають 1,6 млн 20-мм боєприпасів та 250 тис індивідуальних сухпайків із запасів Збройних сил Канади.