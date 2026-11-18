Російські війська за минулу добу обстрілювали понад 40 населених пунктів Херсонщини, зокрема Херсон, жертв і постраждалих серед цивільних немає, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та приватний будинок", – написав він у телеграмі.

Також пошкоджено автомобільний бокс і приватний автомобіль. За минулу добу зі звільнених громад регіону евакуювали двох людей.