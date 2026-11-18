Сили ППО вночі збили або подавили 126 із 141 російського ударного дрона, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях", – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, з 18:00 17 листопада Росія атакувала Україну 141 ударним БпЛА типу Shahed (73 із них реактивні), "Гербера" та дронами-імітаторами "Пародія" з напрямків Орла, Міллерова, Чауди та Гвардійського в окупованому Криму. Серед знешкоджених – 59 реактивних дронів.

Атака триває, в повітрі ще кілька ударних безпілотників.