Внаслідок атак російських дронів на Дніпропетровщину поранено шістьох людей, серед них дитину, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"У тяжкому стані госпіталізована 37-річна жінка. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили чоловіків 28 та 52 років, 49-річну жінку і 15-річного хлопця", – написав він у телеграмі.

За даними Ганжі, у Дніпрі пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, гуртожиток, парк відпочинку та інфраструктуру. Ще одній 58-річній жінці медики надали допомогу на місці. На Нікопольщині росіяни атакували Покровську громаду.