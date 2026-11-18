Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1970 російських військових, знищили 1223 безпілотники, 375 одиниць автотехніки, 34 артилерійські системи, 17 наземних роботизованих комплексів, дві бойові броньовані машини, два засоби ППО, РСЗВ та одиницю спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Особовий склад: близько 1 629 010 (+1 970) осіб", – йдеться в повідомленні Генштабу.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 12 482 танки, 25 815 бойових броньованих машин, 52 550 артсистем, 2283 РСЗВ, 1764 засоби ППО, 452 літаки, 356 гелікоптерів, 3193 наземні роботизовані комплекси, 613 093 БпЛА, 5196 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів, два підводні човни, 176 826 одиниць автомобільної техніки та 4914 одиниць спецтехніки.

Дані уточнюються.