18 листопада в Україні відзначають День сержанта Збройних Сил України .

Ще сьогодні Всесвітній день запобігання актам сексуальної експлуатації дітей, жорстокому поводженню з ними і насильству щодо них та зціленню дітей, які постраждали від таких актів.

Православна церква вшановує пам'ять мучеників Платона і Романа.

День 1731 Російська агресія - Day 1731 Russian aggression

Всесвітній день запобігання актам сексуальної експлуатації дітей

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/77/8.

На жаль, сьогодні сексуальна експлуатація та насильство дітей є страшною реальністю. І найчастіше злочин скоює близька для дитини людина. Лише 10% випадків органи опіки та поліція дізнаються про насильницькі дії. Саме для запобігання таких злочинів Європейська спільнота запровадила цей день. Його мета – поширити інформацію про сексуальне насильство над дітьми. Адже лише тоді можна запобігти ще більшому розповсюдженню цієї проблеми.

День сержанта Збройних Сил України

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 19.04.2019 р. № 153/2019.

Основна його мета – вшанувати відданість та подякувати за працю старшинам і сержантам військової справи, показати їхню мужність, відвагу та професіоналізм. Саме сержанти вважаються ключовою ланкою в Збройних Силах України. Це лідери, які безпосередньо працюють з особовим складом, навчають бійців, підтримують бойовий дух, дисципліну та ведуть за собою у бою.

Народилися в цей день:

240 років від дня народження Карла Марії фон Вебера (1786–1826), німецького композитора, диригента, піаніста, основоположника німецької романтичної та національної опери;

140 років від дня народження Софії Юліанівни Альбіновської-Мінкевич (1886–1972), української та польської художниці;

120 років від дня народження Джорджа Волда (1906–1997), американського біолога, біохіміка, лауреата Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини (1967);

120 років від дня народження Клауса Манна (1906–1949), німецького письменника;

110 років від дня народження Олександра Григоровича Максименка (1916–2011), українського живописця, педагога.

Ще цього дня:

1918 - Проголошено незалежність Латвійської Республіки; першим главою уряду обрано Карліса Улманіса;

1928 - На екрани вийшов мультфільм "Пароплавчик Віллі" виробництва компанії Волта Діснея. Цей день вважають днем народження Міккі Мауса — символу компанії;

1935 – У Ризі відкрито Монумент Свободи;

1990 - Мстислав Скрипник прибув зі США до Києва, де в соборі св. Софії відбулася його інтронізація на патріарха УАПЦ;

2005 - Сенат США скасував обмежувальну зовнішньоторговельну поправку Джексона-Вейніка для України;

Церковне свято

Мучеників Платона і Романа

Святих мучеників Платона і Романа вшановують 18 листопада за церковним календарем. Вони були християнами IV століття, які прийняли мученицьку смерть за свою віру під час гонінь на християн. Платон, єпископ в місті Анкіра, постраждав за свою проповідь, а Роман, диякон з Кесарії, був страчений за те, що заступився за інших християн і відмовився зректися Христа.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Микола, Платон, Роман.

З прикмет цього дня:

Тепло 18 листопада — зима буде м'якою і пізньою; випав сніг — він пролежить довго; вітряний день — чекайте на завірюху найближчими тижнями; туман означає, що зима буде теплою, без довготривалих морозів; ясне і зоряне нічне небо — до стійкого похолодання.

Цього дня господині намагалися захистити свій будинок від нещастя та негараздів. Вони обходили всі кімнати, розмахували віником та читали молитву. Також у цей день намагалися не приймати важливі рішення, укладати угоди чи братися за серйозні справи. 18 листопада не варто робити великих покупок, бо річ довго не служитиме.

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