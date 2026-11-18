В Україні в понад 650 інтернатних закладах залишаються 24 754 дитини, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Водночас ми й надалі фіксуємо випадки серйозних порушень, включно із випадками фізичного, психологічного та сексуального насильства. Таких наша інституція зафіксувала 205 минулого року, і їх кількість збільшується", – написав він у телеграмі після зустрічі з головою Офісу Ради Європи в Україні Валентіною Фалько.

За словами омбудсмена, торік його офіс провів 826 відвідувань і 110 безвиїзних перевірок таких закладів, а за дев'ять місяців 2026 року – уже 758 перевірок. Це дозволило поновити права 11 324 дітей.

Лубінець також повідомив, що в Україні працюють п'ять центрів захисту прав дитини – у Києві, Дніпрі, Харкові, Луцьку та Рівному, до кінця року планують відкрити ще один у Черкасах. В межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути 2825 дітей.

Джерело: https://t.me/dmytro_lubinetzs/13097?single=