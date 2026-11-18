Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала Андріса Кулберґса з отриманням мандата прем'єр-міністра Латвії, наголосивши, що наступний довгостроковий бюджет ЄС має забезпечити потужну підтримку Україні.

"Бюджету, який дозволить реалізувати наші спільні європейські пріоритети – зокрема, надання потужної та передбачуваної підтримки Україні, як під час війни, так і в мирний час", – написала вона в соцмережі Х.

Серед спільних завдань фон дер Ляєн також назвала зміцнення безпеки на східному фланзі Європи та підвищення конкурентоспроможності.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Латвії, лідер партії "Об'єднаний список" Андріс Кулберґс повідомив, що новий латиський уряд буде сформований в коаліції з партією "Національне об'єднання", яку очолює Ілзе Індріксоне.

Джерело: https://x.com/vonderleyen/status/2122789217885397469