У селищі Лиманське Роздільнянського району Одещини під час будівництва укриття дала усадку будівля ліцею, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Під час проведення будівельних робіт будівля ліцею дала усадку. Зараз буде детально вивчено наявну документацію та отримано необхідні висновки експертів", – написав він у телеграмі.

За словами Кіпера, проблеми з будівництвом укриття в ліцеї тривалий час не вирішуються. Проєкт реалізують коштом державної субвенції, замовником є громада. Начальник ОВА наголосив, що потрібно якнайшвидше знайти технічне рішення, укріпити будівлю та завершити будівництво укриття.

Під час візиту Кіпер також зустрівся з місцевими фермерами, які поскаржилися на грубе порушення їхніх прав.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/22749?single=