Від початку доби 17 листопада на фронті відбулося 139 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник завдав одного ракетного та 63 авіаційних ударів, скинув 212 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4850 дронів-камікадзе та здійснив 1711 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

Упродовж доби на південно-слобожанському напрямку зафіксували шість бойових зіткнень, на лиманському – 8, на слов'янському – 1, на костянтинівському – 4, на покровському – 18, на гуляйпільському – 3.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0SRZ6Uwtgusp9UCRwVQ8yo7nFoWZbPe4R7e9Q91GqvUgrHtzaTgBcSpu7MDuZufKil