Збірна України з футболу у вівторок перемогла команду Грузії з рахунком 1:0 у заключному матчі групового етапу Ліги націй УЄФА 2026/27 і зберегла місце в дивізіоні B.

Єдиний гол на першій хвилині забив Данило Сікан, скориставшись помилкою грузинського захисника Давіташвілі. Наприкінці матчу Грузія залишилася в меншості після вилучення Луки Лочошвілі за друге попередження.

Номінально домашній для України поєдинок відбувся в словацькому Кошице. Головний тренер збірної Андреа Мальдера зробив чотири зміни у стартовому складі порівняно з попереднім матчем проти Північної Ірландії, зокрема місце у воротах замість Анатолія Трубіна посів Дмитро Різник.

Україна здобула другу перемогу в групі та посіла третє місце з 7 очками. У паралельному матчі Угорщина та Північна Ірландія зіграли внічию 1:1. Підсумкове становище: Північна Ірландія – 12 очок, Угорщина – 11, Україна – 7, Грузія – 2.